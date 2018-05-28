Минкульт требует сурово наказать мужчину, повредившего картину Репина

Заместитель министра культуры напомнил, что повреждение художественных ценностей наказывается штрафом или лишением свободы до трех лет.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Министерство культуры России потребовало максимально сурового наказания для вандала, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее в Москве, сообщает РИА Новости.

По словам заместителя министра культуры Владимира Аристархова, ведомство настаивает на том, что "преступник должен быть максимально сурово наказан".

Он также напомнил, что уничтожение и повреждение художественных ценностей в России наказывается штрафом или лишением свободы до трех лет. Состояние опьянения нельзя считать смягчающим обстоятельством, подчеркнул Аристархов.

Ранее сообщалось, что 37-летний Игорь Подпорин, нанесший серьезные повреждения картине, оказался выходцем из Узбекистана. В 90-е годы его семья переехала из Узбекистана в Воронежскую область, где он работал скотником на ферме.

Преступник прорвался в пустой зал Ильи Репина в Третьяковке в пятницу около 21:00. Он нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения.

Мужчину сразу задержали и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса Российской Федерации.