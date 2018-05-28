В Ташкенте водитель и пятеро его родственников напали на сотрудников ГУВД

Граждане напали на стражей правопорядка, вырвали из рук инспектора ДПС протокол и разорвали его, кроме того, они попытались сорвать с их плеч погоны.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Бектемирском районе Ташкента водитель, нарушивший правила дорожного движения, и пятеро его родственников напали на сотрудников ГУВД, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik / Евгений Биятов В Хорезме нетрезвые граждане избили милиционеров

Инспектор ДПС рядовой У.Ачилов остановил на блокпосту "Олтин топган" автомобиль "Дамас". У водителя, 24-летнего Х.Салохиддина (имена фигурантов изменены. — Прим. редакции), не оказалось документов на право управления транспортным средством.

Сотрудник объяснил, что автомобиль необходимо поместить на штрафную площадку.

Это не понравилось отцу Салохиддина, также находившемуся в машине. Он вышел из авто и разговорами стал отвлекать инспектора ДПС. Этим не преминул воспользоваться водитель, который нажал педаль газа и попытался скрыться.

"В погоню за автомобилем нарушителя выехали инспектор ДПС Улугбек Матмуратов и сотрудник ППС сержант Жавохир Элмуратов. Им удалось догнать "Дамас" на улице Тинчлик в Бектемирском районе. Преградив путь машине нарушителя, сотрудники потребовали у водителя остановиться и предъявить паспорт для оформления протокола о нарушении", — отметили в пресс-службе ГУВД.

Подъехавшие в этот момент отец нарушителя, а также знакомые и родственники — житель Сурхандарьинской области Н.Исматилло 1974 года рождения, жительница Кашкадарьинской области Х.Нигора 1992 года рождения, жительница Ташкента Нодира Х. 1995 года рождения и житель Кашкадарьинской области Олимбек Т. 1994 года рождения стали всячески препятствовать выполнению сотрудниками служебного долга.

"Они напали на стражей правопорядка, вырвали из рук инспектора ДПС протокол и разорвали его, кроме того, они попытались сорвать с их плеч погоны", — отметили в ГУВД.

По данному факту прокуратурой Бектемирского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса.

Лица, причастные к данному преступлению, были привлечены к уголовной ответственности.