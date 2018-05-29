Дело "льежского стрелка" в Бельгии расследуют по статье о терроризме

Преступник недавно вышел из тюрьмы, где мог установить контакты с экстремистами, а также был известен полиции по ряду уголовных дел.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Дело о стрельбе в бельгийском городе Льеже федеральная прокуратура расследует по статье о терроризме, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные круги и местные СМИ.

Пока неизвестно, какая версия рассматривается как основная, но, по данным следствия, преступник недавно вышел из тюрьмы, где мог вступить в контакт с экстремистами.

Также мужчина был известен полиции по ряду уголовных дел.

Во вторник днем неизвестный мужчина в Льеже открыл огонь по полицейским, погибли три человека – двое полицейских и один прохожий.

Сотрудники полиции хотели проверить документы у вызывавшего подозрения человека.

Преступник отнял у одного из полицейских оружие и взял в заложники девушку, стоявшую у входа в находящийся поблизости лицей.

Позже мэр города Вилли Демейер сообщил о задержании стрелявшего, его ликвидировали.

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон сообщил о созыве кризисного штаба в связи с ситуацией, но в стране пока не планируют повышать уровень террористической опасности.

По данным СМИ, злоумышленник родился в Бельгии в 1982 году.