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Избрание меры пресечения И. Подпорину за повреждение картины в Третьяковской галерее

Повредившего картину Репина узбекистанца арестовали на 2 месяца

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Игорю Подпорину грозит до шести лет тюрьмы и штраф около шести миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Вандала, повредившего картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван", Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум месяцам ареста, сообщает РИА Новости.

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее Игорь Подпорин
© Sputnik / Евгений Одиноков
Вандал, повредивший картину в Третьяковке, оказался выходцем из Узбекистана

Игорь Подпорин пробудет в заключении до 26 июля, ему грозит шесть лет тюрьмы и штраф до шести миллионов рублей.

Несмотря на то, что защита просила для мужчины домашний арест, ссылаясь на признание вины и готовность сотрудничать со следствием, суд прислушался к доводом прокурора.

Представитель обвинения подчеркнул, что действия вандала вызвали широкий общественный резонанс и народный протест.

Игорь Подпорин проник в зал картин Ильи Репина в Третьяковской галерее в пятницу около 21:00. Он несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по стеклу на знаменитом полотне и испортил произведение искусства.

Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что преступник оказался уроженцем Узбекистана. Семья Подпорина переехала в село в Воронежской области в 90-е годы.

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Вандал, повредивший картину в Третьяковке, оказался выходцем из Узбекистана
Теги:
арест, Третьяковская галерея, Вандализм



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