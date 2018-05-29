Повредившего картину Репина узбекистанца арестовали на 2 месяца

Игорю Подпорину грозит до шести лет тюрьмы и штраф около шести миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Вандала, повредившего картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван", Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум месяцам ареста, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Евгений Одиноков Вандал, повредивший картину в Третьяковке, оказался выходцем из Узбекистана

Игорь Подпорин пробудет в заключении до 26 июля, ему грозит шесть лет тюрьмы и штраф до шести миллионов рублей.

Несмотря на то, что защита просила для мужчины домашний арест, ссылаясь на признание вины и готовность сотрудничать со следствием, суд прислушался к доводом прокурора.

Представитель обвинения подчеркнул, что действия вандала вызвали широкий общественный резонанс и народный протест.

Игорь Подпорин проник в зал картин Ильи Репина в Третьяковской галерее в пятницу около 21:00. Он несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по стеклу на знаменитом полотне и испортил произведение искусства.

Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что преступник оказался уроженцем Узбекистана. Семья Подпорина переехала в село в Воронежской области в 90-е годы.