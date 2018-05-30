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В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

Когда стреляют в спину: в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Репортер скончался в машине скорой помощи; МВД Украины составило фоторобот подозреваемого.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Во вторник в Киеве на пороге квартиры застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает РИА Новости.

Репортеру несколько раз стреляли в спину на лестничной площадке дома, он скончался в машине скорой помощи.

Министерство внутренних дел Украины опубликовало фоторобот подозреваемого.

Правоохранители ищут мужчину 40-45 лет с седой бородой в темно-синей футболке. Рост возможного преступника — 175-180 сантиметров, телосложение обычное. Он был одет в джинсы и куртку.

Кроме того, у мужчины должны были быть сообщники. Он, вероятно, использовал глушитель, поэтому соседи не слышали выстрелов.

По заявлению друга убитого Айдера Муждабаева, журналист вернулся с отдыха накануне убийства.

Министерство иностранных дел России потребовало от Следственного комитета Украины завести уголовное дело.

По словам главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, низкая раскрываемость убийств и нападений на журналистов провоцирует увеличение числа таких случаев.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что быть журналистом на Украине крайне опасно.

Аркадий Бабченко родился в 1977 году в Москве, принимал участие в обеих войнах в Чечне. С 2000 года работал военным корреспондентом, сотрудничал с рядом изданий, затем издал книгу "Война одного солдата" и сборник рассказов "Алхан-Юрт", а также основал проект "Журналистика без посредников". С 2017 года жил в Киеве и работал на телеканале ATR.

Теги:
Убийство, Журналист, Киев



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