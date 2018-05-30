В Приморье узбекистанец получил 2 года за ограбление и нападение

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Во Владивостоке гражданина Узбекистана приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Фрунзенского района Приморского края.
В ноябре 2017 года потерпевшие возвращались из увеселительного заведения.
Преступник заметил двух девушек и предложил проводить их, затем попытался выхватить у одной из них мобильный телефон.
Потерпевшая начала сопротивляться, но мужчина несколько раз ударил ее по лицу и отобрал гаджет.
"Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор иностранному гражданину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья)", — говорится в сообщении.
Вторая потерпевшая попыталась убежать, злоумышленник повалил ее на землю и нанес несколько ударов по лицу. У нее он также забрал телефон.
По данным следствия, он подарил вещи своей девушке.
В ходе следствия похищенное изъяли и вернули владельцам.
Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии.