ФСБ раскрыла ячейку террористов, вербовку в которую узбек вел в колонии

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Двое осужденных в Пермском крае подозреваются в создании экстремистской ячейки и вовлечении заключенных в террористическую деятельность.
По версии следствия, уроженец Дагестана, приговоренный к 15 годам лишения свободы за терроризм, и уроженец Узбекистана, отбывающий наказание за незаконный оборот наркотических средств, прямо в стенах исправительного учреждения создали экстремистскую ячейку.ФСБ России.
В отношении заключенных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Сейчас следователи занимаются сбором доказательств и пытаются выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности вербовщиков.