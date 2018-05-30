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Колония общего режима

ФСБ раскрыла ячейку террористов, вербовку в которую узбек вел в колонии

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Узбекистанец отбывал срок за незаконный оборот наркотиков в колонии, там он вместе с дагестанцем вербовал новых участников в "Аль-Каиду" и "Исламское государство".

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Двое осужденных в Пермском крае подозреваются в создании экстремистской ячейки и вовлечении заключенных в террористическую деятельность.

По версии следствия, уроженец Дагестана, приговоренный к 15 годам лишения свободы за терроризм, и уроженец Узбекистана, отбывающий наказание за незаконный оборот наркотических средств, прямо в стенах исправительного учреждения создали экстремистскую ячейку.

Символы закона и правосудия. Архивное фото
© fotolia
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"Осуществляли попытки вовлечения спецконтингента колонии в террористическую деятельность запрещенных в Российской Федерации организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство", призывали к поддержке радикальных исламистов, вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований", — сообщает пресс-служба ФСБ России.

В отношении заключенных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Сейчас следователи занимаются сбором доказательств и пытаются выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности вербовщиков.




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