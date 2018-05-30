В ДТП в Сурхандарье погибли двое детей

Автомобиль Cobalt в Байсунском районе столкнулся с машиной марки LABO, пассажиров доставили в больницу с различными травмами.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Байсунском районе Сурхандарьинской области автомобиль Cobalt столкнулся с машиной марки LABO, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В результате происшествия погибли двое детей – 5 и 10 лет.

"29 мая в Байсунском районе Сурхандарьинской области А.А., проживающий в городе Термез управляя автомобилем марки "Кобальт" на территории МСГ "Мустакиллик", столкнулся с автомобилем марки «LABO» под управлением А.З., который ехал на встречном движении", - уточняется в сообщении.

Водителя LABO А.З. и его пассажиров – гражданку Н.З. и детей осмотрели врачи и тут же доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетние скончались.

Согласно разделу 6 главы 13 статьи 260 Уголовного кодекса Узбекистана "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, морского, речного или воздушного транспорта", подобные преступления, в случае человеческих жертв, наказываются лишением свободы до 10 лет.