19:30 31 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Студенты в аудитории

Педагог-мошенник: в Ташкенте директора колледжа поймали на взятке

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
Получить короткую ссылку
39020

Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией задержали подозреваемого с половиной суммы.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте директор одного из колледжей и студент предлагали абитуриентам помощь в поступлении за 6 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ГУВД.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Игорь Зарембо
Мошенник обещал устроить в педуниверситет за 6 тысяч долларов и скрылся

Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией задержали одного из подозреваемых с поличным, у него обнаружили половину указанной суммы. Затем привлекли и второго подозреваемого.

Прокуратура Юнусабадского района столицы возбудила уголовные дела по статьям 168 и 211 Уголовного кодекса Узбекистана.

Мошенничество в крупном размере в республике наказывается штрафом от 100 до 300 минимальных заработных плат. Если преступление совершается группой лиц, то денежное взыскание возрастает до 600 минимальных зарплат или заменяется исправительными работами до трех лет.

"Бывший работник Ташкентского государственного аграрного университета, ныне являющийся директором одного из профессиональных колледжей республики, а также студент 2-го курса данного университета предлагают помощь в поступлении в вуз за 6 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Статья 211 о даче взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, если она совершается в особо крупном размере или в интересах организованной группы.

По теме

Сотрудников автосалона в Ташкенте поймали на взятке
Теги:
милиция, абитуриенты, мошенничество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

  • Женщина, закрывающая лицо рукой
    Дело в воспитании

    Глава Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана рассказала о новых шагах по борьбе с домашним насилием.

  • Финалистка Ты супер! Вера Ярошик в Минске
    "Хочется увидеть бабушку"

    Вера Ярошик из "Ты супер!" рассказала Sputnik Беларусь о непривычном темпе Москвы, кролике Шоколадове и о том, как "не забить на учебу" во время проекта.

  • Возгорание автомобиля в Сочи
    Закоротило

    В сети появилось видео с горящим такси: инцидент произошел в Адлере, автомобиль вспыхнул прямо на проезжей части.

  • Армянская атомная электростанция
    Еще мощнее

    На Армянскую АЭС доставили новую турбину – модернизация проводится с целью повышения мощности, экономичности и надежности станции.

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Митингу – быть!

    Активистам Русского союза Латвии удалось добиться разрешения провести уличное шествие против реформы образования в Даугавпилсе в День защиты детей.

  • Министерство иностранных дел Литовской Республики
    Не понимаем

    МИД Литвы возмутился инсценировкой Киевом убийства Аркадия Бабченко – глава ведомства заявил, что не понимает таких "спецопераций".

  • Обмеление Днестра, архивное фото
    Великая засуха

    Гидрологи объявили "желтый код" метеоопасности в связи с пересыханием водоемов в Молдове – что необходимо предпринять?

  • Зрители в кинотеатре под открытым небом
    Невиданное кино

    В Таллинне пройдет кинофестиваль "Невиданное кино". Основной площадкой станет Центр культуры "Линдакиви", а закрытие состоится в Центре русской культуры.

  • Во Владикавказе появятся бронзовые следы барсов
    По следам барса

    Во Владикавказе установят бронзовые оттиски следов переднеазиатского леопарда, известного также как кавказского барса.

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Хоким Сарвар Махаметов показал корреспондентам Sputnik, как проходит его рабочий день
Один день с начальником района Ташкента: как проходят будни хокима
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054