Педагог-мошенник: в Ташкенте директора колледжа поймали на взятке

Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией задержали подозреваемого с половиной суммы.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте директор одного из колледжей и студент предлагали абитуриентам помощь в поступлении за 6 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ГУВД.

© Sputnik / Игорь Зарембо Мошенник обещал устроить в педуниверситет за 6 тысяч долларов и скрылся

Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией задержали одного из подозреваемых с поличным, у него обнаружили половину указанной суммы. Затем привлекли и второго подозреваемого.

Прокуратура Юнусабадского района столицы возбудила уголовные дела по статьям 168 и 211 Уголовного кодекса Узбекистана.

Мошенничество в крупном размере в республике наказывается штрафом от 100 до 300 минимальных заработных плат. Если преступление совершается группой лиц, то денежное взыскание возрастает до 600 минимальных зарплат или заменяется исправительными работами до трех лет.

"Бывший работник Ташкентского государственного аграрного университета, ныне являющийся директором одного из профессиональных колледжей республики, а также студент 2-го курса данного университета предлагают помощь в поступлении в вуз за 6 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Статья 211 о даче взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, если она совершается в особо крупном размере или в интересах организованной группы.