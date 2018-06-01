Полиция Швеции продлила арест узбекам, по делу о финансировании терроризма

Среди подозреваемых трое узбекистанцев и один кыргызстанец, все они отрицают любую причастность к преступлению.

ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. Суд города Сольна в пригороде Стокгольма продлил арест мужчины, задержанного в начале этой недели по подозрению в финансировании террористической деятельности.

В понедельник полиция безопасности Швеции СЭПО (SÄPO) сообщила, что арестовала одного человека по подозрению в финансировании террористического преступления. С 3 мая по этому же делу уже находятся под арестом трое человек.

Двое из них — узбекистанцы, один кыргызстанец. Все они арестованы по статье подготовка террористического преступления по подозрению в финансировании терроризма.

Стало также известно, что четвертый арестованный, которому 34 года, также выходец из Узбекистана, проживающий в окрестностях Стокгольма, пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство ТТ.

Все арестованные, по данным ТТ, отрицают причастность к какому-либо преступлению.

© Sputnik / Евгений Биятов Трое подозреваемых в Швеции в подготовке теракта – узбекистанцы

По данным из прокуратуры, полиция безопасности вела наблюдение за арестованными в начале мая некоторое время, подготовка к совершению преступления велась также некоторое время, однако, каких-либо признаков планирования его осуществления в ближайшее время не имеется.

Ранее в связи с задержанием полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается неизменным, то есть на третьем уровне из пяти.