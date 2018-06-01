В Петербурге похитили водителя-узбекистанца и требуют выкуп

Водитель приехал по адресу, по которому ему поступил заказ, однако там его скрутили и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленник позвонил брату потерпевшего и потребовал выкуп.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге в ночь с 31 мая на 1 июня неизвестный похитил таксиста и запросил у его родственника 550 тысяч рублей в качестве выкупа.

В отделение полиции Выборгского района города обратился 22-летний уроженец Узбекистана, который заявил, что его старший брат, работающий водителем такси, были похищен в районе Лесного проспекта. На этот адрес ему поступил заказ, пишет местный портал "Дневник Петербурга".

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У указанного дома клиент скрутил водителя и увез в неизвестном направлении. Через некоторое время злоумышленник позвонил заявителю и сказал, что за свободу брата ему необходимо заплатить 550 тысяч рублей. Иностранец сразу же обратился в полицию.

По факту заявления проводится проверка. Таксиста и его похитителя разыскивают.