В Петербурге похитили водителя-узбекистанца и требуют выкуп

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге в ночь с 31 мая на 1 июня неизвестный похитил таксиста и запросил у его родственника 550 тысяч рублей в качестве выкупа.
В отделение полиции Выборгского района города обратился 22-летний уроженец Узбекистана, который заявил, что его старший брат, работающий водителем такси, были похищен в районе Лесного проспекта. На этот адрес ему поступил заказ, пишет местный портал "Дневник Петербурга".
По факту заявления проводится проверка. Таксиста и его похитителя разыскивают.