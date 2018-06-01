Восемь детей получили ожоги при возгорании в ТЦ в Иркутске

Дети получили термические ожоги первой и второй степени, их доставили в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3.

ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. В Иркутске восемь детей получили ожоги при возгорании в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл", пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

© Sputnik / Александр Кряжев Выпрыгнувшего из горящей "Зимней вишни" мальчика выписали из больницы

Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре "Гравитация" на третьем этаже ТЦ, загорелась спиртосодержащая жидкость.

Дети получили термические ожоги первой и второй степени, их доставили в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3.

Состояние пострадавших — средней и легкой степени тяжести. Пятерых детей госпитализировали, трое будут лечиться амбулаторно.

"Один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела, у двоих детей ожог — до 15%, у остальных — 10%. Возраст детей — 6-12 лет", — рассказали в правительстве области.

Как рассказали в СУ СК по области, больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии, у него ожоговый шок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следователи задержали технического директора организации, которая устраивала представления, а также сотрудников, принимавших в них участие.