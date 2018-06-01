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Изъятый героин

Таможенники Узбекистана изъяли почти 15 кг героина

Государственный таможенный комитет Узбекистана
Происшествия
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Запрещенное вещество было обнаружено при проверке грузового поезда, следующего транзитом из Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik.  Сотрудники Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности Узбекистана изъяли 14,9 кг героина на железнодорожном пограничном посту "Бекабад" в Ташкентской области, сообщила пресс-служба ГТК.

"Запрещенное вещество было обнаружено при проверке грузового поезда, следующего транзитом из Таджикистана. Героин, расфасованный в полиэтиленовые пакеты, был спрятан в металлических коробках в нижней части одного из вагонов", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 Уголовного кодекса (контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, радиоактивных материалов, которые заведомо могут быть использованы при его создании, а равно наркотических средств или психотропных веществ, в крупных размерах).

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Теги:
Служба государственной безопасности, Государственный таможенный комитет



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