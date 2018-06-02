Четыре человека погибли в результате ДТП в Намангане

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Касансайском районе Наманганской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще шестеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
В субботу, 2 июня, на автодороге столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. За рулем Lacetti находился шестнадцатилетний подросток.
Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Оба водителя и пассажиры Nexia скончались на месте, еще шесть человек получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Это уже второе дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в Узбекистане за неделю. 30 мая в результате столкновения автомобиля Cobalt с машиной марки LABO погибли двое детей – 5 и 10 лет.
Правительство Узбекистана ведет постоянную борьбу с несчастными случаями и правонарушениями на дорогах. В апреле специалисты разработали Концепцию безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы. В стране меняют ужесточают штрафы и оснащают автомобили видеорегистраторами.