В Наманганской области подросток до смерти избил студента колледжа

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Туракурганском районе Наманганской области драка учащихся агроэкономического колледжа "Шаханд" закончилась смертью одного из студентов.

По данным издания gazeta.uz со ссылкой на МВД Узбекистана, студент второго курса О. Т. нанес телесные повреждения третьекурснику А. А.. Инцидент произошел на территории махалли "Бозорбоши". Молодой человек без сознания был доставлен в больницу, где скончался.

Парень, нанесший травмы, задержан.

Напомним, в мае в Ташкентской области подросток зарезал сверстника.