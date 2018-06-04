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Руки в наручниках

Секретарь председателя схода граждан "Дустлик" подозревается в убийстве

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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37201

Мужчина подозревается в убийстве девушки, труп которой найден накануне с завязанными руками и ранениями в шее.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали убийцу 24-летней девушки, труп которой был обнаружен накануне в Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"3 июня в Хавасском районе Сырдарьинской области найден труп М.Н., проживавшей в Баёвутском районе. У трупа были завязаны руки, а в области шеи обнаружены ранения, нанесённые острым предметом", — отметили в МВД.

В результате розыскных мероприятий за совершение данного преступления был задержан секретарь председателя махаллинского схода граждан "Дустлик" Г.К., проживающий в Баёвутском районе.

Наручники на столе
© Flickr/ Jordan Gillespie
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Напомним, что недавно правоохранительные органы обнаружили на берегу реки Чирчик (Ташкентская область) расчлененный труп девушки, упакованный в полиэтиленовые мешки. В ходе расследования выяснилось, что тело принадлежит гражданке Н.М., работавшей в салоне красоты Abror style в Сергелийском районе Ташкента.

Она пропала без вести 16 февраля 2018 года. Тогда, по словам свидетелей, она вышла из салона с незнакомой женщиной и ушла в неизвестном направлении. Убийцей оказалась гражданка М.А, которая в ходе скандала облила лицо Н.М. уксусной кислотой, ударила ее ножом в плечо и шею, а затем расчленила тело топором.

Теги:
Убийство, Узбекистан



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