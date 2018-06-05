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ДТП в Ташкенте

В Ташкенте в результате ДТП погибли два человека

© Facebook / Водители Ташкента (DRIVERS.UZ)
Происшествия
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В центральном районе столицы столкнулись автомобили ВАЗ и Matiz, пассажир и водитель каждой из машин скончались на месте.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента в результате дорожного-транспортного происшествия погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД.

"4 июня в Яшнабадском районе города Ташкента М.Ш., проживающий в Юнусабадском районе, управляя автомобилем ВАЗ-2106, на улице Фергана возле магазина "Макро" столкнулся с автомобилем марки Matiz под управлением Н.М., который ехал на встречном движении", - говорится в сообщении.

Пассажир ВАЗ Р.Ш. получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, водитель Matiz умер в больнице.

Другие пассажиры и водитель ВАЗ были госпитализированы, им оказывают помощь медики.

В Узбекистане ведется постоянная борьба с правонарушениями на дорогах и несчастными случаями. В 2018 году в республике представили Концепцию безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы. Автомобили оснащают видеорегистраторами, для водителей ужесточают штрафы.

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Теги:
ГУВД Ташкента, Министерство внутренних дел Узбекистана, Дорожно-транспортное происшествие



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