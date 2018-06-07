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Полиция оцепила место ЧП в центре Стокгольма

Суд вынесет приговор по делу о совершенном узбекистанцем теракте в Стокгольме

© REUTERS / /Magnus Strom
Происшествия
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (31)
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Обвинение настаивает на пожизненном заключении для Рахмата Акилова с последующей его высылкой из страны.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Приговор по делу о теракте в Стокгольме, совершенном в апреле прошлого года, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, будет объявлен 7 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский суд.

Слушания велись с 13 февраля по 2 мая.

Обвинение настаивает на пожизненном заключении Акилова с последующей его высылкой из страны. Согласно законам Швеции, через 18 лет пожизненно осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения. При этом минимальный срок заключения может быть и более продолжительным — в зависимости от тяжести преступления.

ЧП в Стокгольме, где грузовик въехал в толпу людей
© REUTERS / /Per Haljestam
Обвиняемый в теракте Рахмат Акилов признался в убийстве людей в Стокгольме
Адвокат обвиняемого Йохан Эрикссон ранее не исключил, что его подзащитному угрожает пожизненное заключение "независимо от того, будет ли преступление расценено как теракт или его осудят за отдельные преступления". Эрикссон также обращал внимание на то, что Акилов с самого начала сильно облегчил работу следователей, сознавшись в содеянном. Он взял на себя вину за гибель людей и причинение травм многим находившимся на месте преступления.

Напомним, во второй половине дня 7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Гражданин Узбекистана 40-летний Акилов был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Акилов обвиняется в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим. Подозреваемый сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием. На суде он признал, что из-за его действий пострадали 130 человек.

Флаг Швеции.
© Flickr/ Jakob Hürner
Прокуратура Швеции просит пожизненного заключения для Акилова
Прокуратура Швеции официально предъявила Акилову обвинение в начале февраля. По данным прокуратуры, Акилов готовился к преступлению. В угнанном грузовике находилось принесенное им взрывное устройство, которое он попытался привести в действие и которое сработало лишь частично. Ведомство отмечает, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран). При этом ИГ ответственность за теракт на себя не взяло. Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (31)
Теги:
Швеция, Стокгольм



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