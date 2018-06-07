Суд вынесет приговор по делу о совершенном узбекистанцем теракте в Стокгольме

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Приговор по делу о теракте в Стокгольме, совершенном в апреле прошлого года, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, будет объявлен 7 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский суд.
Слушания велись с 13 февраля по 2 мая.
Обвинение настаивает на пожизненном заключении Акилова с последующей его высылкой из страны. Согласно законам Швеции, через 18 лет пожизненно осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения. При этом минимальный срок заключения может быть и более продолжительным — в зависимости от тяжести преступления.
Напомним, во второй половине дня 7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Гражданин Узбекистана 40-летний Акилов был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.
Акилов обвиняется в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим. Подозреваемый сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием. На суде он признал, что из-за его действий пострадали 130 человек.