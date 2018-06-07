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Рахмат Акилов во время судебного заседания

Суд в Стокгольме осудил Акилова на пожизненный срок за наезд на толпу

Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP
Происшествия
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (33)
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Уроженец Узбекистана год назад наехал на грузовике на толпу в центре столицы Швеции, погибли пять человек, 15 получили травмы.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Суд Стокгольма приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана Рахмата Акилова по делу о теракте в столице Швеции в апреле прошлого года.

В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. 40-летний Акилов стал главным подозреваемым по делу, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей. Сразу же после задержания он признался в совершении теракта и все время сотрудничал со следствием.

"Суд приговорил Акилова к пожизненному заключению за террористическое преступление", — сообщил председатель суда на пресс-конференции во время оглашения приговора в Стокгольме. Пресс-конференцию транслируют многие шведские СМИ, пишет РИА Новости.

Символы закона и правосудия
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Акилов в суде о теракте: я хотел, чтобы Швеция перестала бороться с ИГ
Суд, в частности, признал Акилова виновным в смерти пяти человек, в попытке убийства 119 человек. Суд также постановил, что после отбывания наказания Акилов будет выслан из Швеции с запретом на возвращение в страну.

Слушания велись с 13 февраля по 2 мая. Пожизненное заключение в Швеции — минимум 18 лет, по истечении которых осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения. При этом минимальный срок заключения может быть и более продолжительным — в зависимости от тяжести преступления.

Адвокат обвиняемого Йохан Эрикссон ранее заявил, что его подзащитный вряд ли будет обжаловать решение суда.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (33)
Теги:
суд, Рахмат Акилов, Стокгольм, Узбекистан



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