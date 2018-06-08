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Пустое кресло

В Каракалпакстане декана уволили за принуждение студентов к работе

Spuntik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (198)
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В конце мая студентов университета вместо учебы вывезли в фермерское хозяйство в Нукусском районе.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Из Каракалпакского университета уволили двух руководителей – заведующего кафедрой и декана за принуждение студентов к сельхозработам, сообщает пресс-служба Министерства среднего и высшего образования.

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В конце мая заведующий кафедрой химической технологии Махсет Айымбетов отправил 80 учащихся вместо учебы на свое фермерское хозяйство "Шортанбай танги" в Нукусском районе и заставил их работать.

Один из студентов сообщил о случившимся в правоохранительные органы, в университет отправили для проверки сотрудника, который сверился с расписанием и убедился, что студентов в здании нет.

На утро у учащихся было назначено три предмета.

Айымбетов узнал о проверке и вернул студентов, в 12:00 они были в аудиториях.

Ведомство отреагировало на случившиеся, завкафедры и декана факультета освободили от должностей.

В 2018 году в Узбекистане вышел закон, согласно которому хашары (субботники) можно проводить только с разрешения президента или по решению кабинета министров. За принуждение к работе введена уголовная ответственность, штраф составляет от одной до трех минимальных заработных плат.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (198)

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Теги:
Университет, Увольнение, хашар



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