В Каракалпакстане декана уволили за принуждение студентов к работе

В конце мая студентов университета вместо учебы вывезли в фермерское хозяйство в Нукусском районе.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Из Каракалпакского университета уволили двух руководителей – заведующего кафедрой и декана за принуждение студентов к сельхозработам, сообщает пресс-служба Министерства среднего и высшего образования.

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В конце мая заведующий кафедрой химической технологии Махсет Айымбетов отправил 80 учащихся вместо учебы на свое фермерское хозяйство "Шортанбай танги" в Нукусском районе и заставил их работать.

Один из студентов сообщил о случившимся в правоохранительные органы, в университет отправили для проверки сотрудника, который сверился с расписанием и убедился, что студентов в здании нет.

На утро у учащихся было назначено три предмета.

Айымбетов узнал о проверке и вернул студентов, в 12:00 они были в аудиториях.

Ведомство отреагировало на случившиеся, завкафедры и декана факультета освободили от должностей.

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