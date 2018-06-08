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Самоубийство

Уроженца Узбекистана нашли повешенным на курорте в Турции

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Происшествия
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Предварительный осмотр показал, что погибший провисел на дереве несколько часов.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Гражданина Узбекистана Шутератбека Расулова нашли повешенным на турецком курорте в туристическом районе Бодрума, сообщает портал RusTurkey.com.

Узбекские милиционеры возле дома
AP Photo / Anvar Ilyasov
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Тело обнаружили туристы на пляже Гюмюшлюк приблизительно в 20 метрах от береговой линии, они позвали на помощь местных жителей, которые вызвали полицию и медиков.

Предварительный осмотр показал, что мужчина провисел на дереве как минимум несколько часов.

Согласно установленным данным, Расулову было 32 года.

Тело доставили в морг института судебной медицины провинции Мугла, ведется расследование.

С начала апреля в Узбекистане проводится профилактика самоубийств. Органы внутренних дел обязали незамедлительно сообщать в психиатрические службы о каждом случае попыток суицида. Соответствующие меры предусмотрены постановлением президента "О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи".




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