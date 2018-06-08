В Твери узбекистанец получил 10 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Сотрудники полиции поймали гражданина Узбекистана с 20 свертками с героином.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Центральный районный суд Твери приговорил узбекистанца к 10 годам колонии строгого режима за участие в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру, выходец из Узбекистана пытался осуществить сбыт наркотиков путем "закладок".

Уточняется, что преступление не было доведено до конца, так как действия злоумышленника пресекли правоохранители.

Сотрудники полиции изъяли у иностранца 20 свертков с героином, подготовленных к сбыту, общей массой 70 граммов.