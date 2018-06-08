16:49 08 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 33°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Работа полиции

В Твери узбекистанец получил 10 лет тюрьмы за распространение наркотиков

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
Получить короткую ссылку
41 0 0

Сотрудники полиции поймали гражданина Узбекистана с 20 свертками с героином.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Центральный районный суд Твери приговорил узбекистанца к 10 годам колонии строгого режима за участие в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру, выходец из Узбекистана пытался осуществить сбыт наркотиков путем "закладок".

Уточняется, что преступление не было доведено до конца, так как действия злоумышленника пресекли правоохранители.

Сотрудники полиции изъяли у иностранца 20 свертков с героином, подготовленных к сбыту, общей массой 70 граммов.

По теме

Узбекские кинологи обучили таджикистанцев психологии служебных собак
Теги:
Наркотики, Тверская область



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Торговля спиртными напитками
    Сухой закон

    Из-за выпускных вечеров по всей Беларуси прекратят продавать алкоголь – в какое время будут действовать ограничения?

  • Нодар Чачхиани
    К чемпионату готовы

    О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения чемпионата мира по футболу, узнал Sputnik.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

  • Спасатели
    Помощь пришла

    Молдавские спасатели провели уникальную спецоперацию – из канализационного люка в Кишиневе достали 300-килограммового теленка.

  • HOOG Festival
    Цирк приехал

    В рамках празднования 100-летия Эстонской республики состоится Международный фестиваль современного цирка, который объединит лучших артистов из разных стран.

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Игроки сборной Панамы и главный тренер Эрнан Гомес, прибывшие в Саранск для участия в матчах чемпионата мира по футболу 2018
Сборная Панамы прилетела в Россию в панамах
Концерт под песчаную бурю: как завершился экологический форум в Муйнаке
Концерт под песчаную бурю: как завершился экологический форум в Муйнаке
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054