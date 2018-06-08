Узбекистанке удалось сбежать из трудового рабства в Турции

Женщину больше месяца насильно держали в частном доме в Стамбуле.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. МВД Узбекистана вернуло домой соотечественницу, которая более месяца находилась в трудовом рабстве в Турции, сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы МВД, в управление по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией обратились родственники жительницы Кашкадарьинской области, которая 28 апреля вылетела в Стамбул для устройства на работу няней.

VALERY HACHE / AFP Задержана женщина, отправлявшая узбекистанок в ОАЭ для занятия проституцией

"Было установлено, что по прилете в Стамбул у женщины отобрали документы и заставили заниматься принудительным трудом в одном из частных домов", - говорится в сообщении.

Потерпевшая смогла убежать и связаться с родственниками в Узбекистане.

"МВД Узбекистана в сотрудничестве с МИД республики провели мероприятия, в результате которых пострадавшая 7 июня смогла вернуться авиарейсом в Ташкент", - добавили в ведомстве.

По оценке ОБСЕ, Узбекистан является страной происхождения и транзита в области торговли женщинами, мужчинами и детьми для трудовой и сексуальной эксплуатации.