Погибла в прямом эфире: школьница в Казахстане сорвалась с 8 этажа

15-летняя девочка с тремя подругами пришли в здание, чтобы транслировать в прямом эфире свое нахождение там. Поднявшись в темноте на восьмой этаж, одна из девочек оступилась и сорвалась вниз.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Казахстане школьница погибла, упав с высоты в заброшенном здании.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу полиции Алматинской области.

Инцидент произошел вечером 7 июня в Талдыкоргане в недостроенном бесхозном здании, расположенном близ городского пляжа.

15-летняя девочка с тремя подругами пришли в здание, чтобы транслировать в прямом эфире свое нахождение там. Поднявшись в темноте на восьмой этаж, одна из девочек оступилась и сорвалась вниз.

В настоящее время правоохранители проводят надлежащую проверку по факту гибели девочки. Расследование находится на контроле областной ювенальной полиции.

Отметим, что смерть в прямом эфире становится в последнее время не столь редким явлением. Чрезмерное желание сделать оригинальное и опасное фото- и видеосъемку зачастую стоят жизни любителям "себяшек".

В начале мая подобная трагедия произошла в Таджикистане, когда две девушки погибли, пытаясь сделать селфи на реке Сухроб.

19-летняя жительница Душанбе гостила у своих родственников в Раштском районе. Пытаясь сделать фотографии на фоне реки, девушка поскользнулась и упала в воду. Ее 15-летняя родственница пыталась ей помочь, но тоже утонула.