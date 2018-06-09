13:23 09 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Разбитая машина после схода селевого потока

Селевой поток на Камчике смыл с обрыва несколько машин

© AFP 2018 / JIJI PRESS
Происшествия
Получить короткую ссылку
76312

Из-за обильных ливней на перевале Камчик сошел селевой поток, который снес легковые автомобили с 15-метрового обрыва.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На высокогорном перевале Камчик в результате схода мощного селевого потока пострадали несколько человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, накануне вечером на 225-м километре автодороги Ташкент — Ош селевой поток смыл с трассы четыре автомобиля в 15-метровый овраг.

В результате несколько человек пострадали, двое из них с различными повреждениями были доставлены в районную больницу.

Движение на перевале с 22:15 в целях безопасности было закрыто.

В субботу в 8:00 движение полностью восстановлено.

Теги:
Камчатка, Узбекистан, Стихийное бедствие



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колбасная продукция, архивное фото
    Ввоз запрещен

    Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.

  • Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
    Виртуальная реальность

    Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.

  • Процесс производства сигарет
    Цена дыма

    В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.

  • КСТР
    Запрет в действии

    Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали за ретрансляцию военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.

  • Болельщики на трибуне
    Футбольное путешествие

    Sputnik связался с некоторыми из эстонских футбольных болельщиков и узнал, какие матчи они посетят, за кого будут болеть и чего ожидают от своего визита на первенство мира в России.

  • Минобороны Южной Осетии отбирает кандидатов на поступление в вузы России
    Строгий отбор

    Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.

  • Колбасная продукция, архивное фото
    Ввоз запрещен

    Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.

  • Посетители в компьютерном клубе. Архивное фото
    Виртуальная реальность

    Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.

  • Процесс производства сигарет
    Цена дыма

    В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Игроки сборной Панамы и главный тренер Эрнан Гомес, прибывшие в Саранск для участия в матчах чемпионата мира по футболу - 2018
Сборная Панамы прилетела в Россию в панамах
Сход лавы на Гавайях
Огненный убийца: сход лавы на Гавайях разрушил 600 домов
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Отвечает Владимир Путин: прямая линия с президентом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054