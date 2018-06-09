Селевой поток на Камчике смыл с обрыва несколько машин

Из-за обильных ливней на перевале Камчик сошел селевой поток, который снес легковые автомобили с 15-метрового обрыва.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На высокогорном перевале Камчик в результате схода мощного селевого потока пострадали несколько человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, накануне вечером на 225-м километре автодороги Ташкент — Ош селевой поток смыл с трассы четыре автомобиля в 15-метровый овраг.

В результате несколько человек пострадали, двое из них с различными повреждениями были доставлены в районную больницу.

Движение на перевале с 22:15 в целях безопасности было закрыто.

В субботу в 8:00 движение полностью восстановлено.