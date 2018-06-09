СМИ: в Москве уроженец Узбекистана ударил ножом одиннадцатилетнюю девочку

По данным СМИ, мужчину задержали при попытке уехать в Нижний Новгород.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В Москве правоохранители арестовали мужчину 1975 года рождения за попытку убить 11-летнюю девочку.

Как пишет издание "Московский комсомолец", уроженец Узбекистана ударил школьницу ножом в одном из подъездов дома по 4-му Очаковскому переулку. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Кроме того, злоумышленник был ранее судим за особо тяжкие преступления.

По информации МК, выходец из РУ также может быть причастен к убийству студентки в Нижнем Новгороде и двум нападениям в российской столице.