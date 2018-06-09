В детском лагере на Урале отравились 64 человека

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В уральских больницах находятся 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", передает региональная прокуратура.

Из них 33 доставлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее была информация о 53 отравившихся.

На месте работают сотрудники областного Минздрава и Центра медицины катастроф.

Все дети — в возрасте от семи до 12 лет. У них схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших — удовлетворительное. Среди госпитализированных также двое восемнадцатилетних вожатых, уточнили в прокуратуре.

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Областной СК начал проверку, возбуждено уголовное дело. "Накануне в обед дети и вожатые употребляли: в обед — картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователем СК опрашиваются представители администрации лагеря", — сообщили в ведомстве.

Региональная прокуратура также организовала проверку. К ней привлечены специалисты Роспотребнадзора. Они отбирают пробы продуктов питания и проводят другие исследования для выяснения причины массового заболевания.