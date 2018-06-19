Молодые люди, поссорившись, решили выяснить отношения, однако один из них в какой-то момент достал нож и ударил им своего оппонента в область груди.
Власти Хасавюртовского района прибегли к помощи минаретов, чтобы предупредить жителей о прорыве газопровода.
Год назад во время наезда машины на толпу мусульман, возвращавшихся с молитвы, погиб мужчина, еще 10 человек получили ранения.
Инцидент произошел на улице Хирмонтепа в Учтепинском районе Ташкента.
Детей, родившихся живыми в результате аборта, руководство частной клиники с поддельными документами продавало бесплодным семейным парам. Младенцев, непригодных к продаже, оставляли умирать, а после их тела сжигали в печи, предназначенной для утилизации медицинских отходов.
Сотрудники СНБ Узбекистана задержали на юге страны местного жителя, имеющего гражданство США, по подозрению в участии в террористической организации.
Погибшими по-прежнему считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки.
Нападавшая подозревается в попытке убийства и оправдании террористических преступлений.
Причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути, сообщил комитет транспорта Министерства по инвестициям и развитию республики.
Таксист рассказал, что убежал с места аварии, потому что испугался. Права он получил пять лет назад, а такси в Москве водит около месяца.
Водитель авто не справился с управлением и допустил выезда на пешеходную зону. По данным правоохранительных органов, виновник ДТП не был пьян и совершил наезд на людей ненамеренно.
В 2015 году обвиняемый был выдворен за пределы РФ с запретом въезда до 2025 года. В Таджикистане мужчина обратился с заявлением о смене биографических данных, после чего ему выдали паспорт гражданина Таджикистана на другое имя.
Пассажирскому лайнеру пришлось остановить посадку в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы, так как там находились истребители.
Гафур-Арсланбек Рахимов, известный также под прозвищем Черный Гафур, обвиняется в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и подделке документов.
Трагедия произошла во время пьяной драки.
В настоящее время киберпреступники задержаны.
Сорвавшийся в пропасть автомобиль полностью сгорел.
Ущерб от повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее эксперты оценили не менее чем в 30 миллионов рублей.
МЧС просит соблюдать меры предосторожности, напоминая, что в мае в результате схода селевых потоков в Кашкадарьинской и Самаркандской областях погибли восемь человек.
Пять человек удалось спасти, катамаран подняли из воды на сушу, розлива нефтепродуков не произошло.