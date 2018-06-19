16:29 19 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск

Происшествия

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Болельщица сборной Хорватии перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Нигерии.
Весь мир на щеках болельщиц ЧМ-2018
Искандер выпустил ракету
Враг не пройдет: "Искандер" выпустил ракету
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Следите ли вы за Чемпионатом мира-2018?
  • Да, я стараюсь не пропускать ни одной игры
    38.9% (21)
  • Слежу за игрой одной из команд и стараюсь смотреть матчи фаворитов
    20.4% (11)
  • Узбекская сборная не пробилась на турнир, поэтому мне он не особо интересен
    0.0% (0)
  • Я слежу за турниром по новостям, смотреть матчи нет времени
    18.5% (10)
  • Я не увлекаюсь футболом и мне неинтересен этот мундиаль
    22.2% (12)
Проголосовали: 54
Все опросы
Все опросы