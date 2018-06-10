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Преступник за решеткой

Ударивший ножом девочку в Москве признал свою вину, он отправлен под арест

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Суд на два месяца арестовал уроженца Узбекистана Виталия Косячкина. В настоящее время ребенок находится в реанимации.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве сознавался в содеянном.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского районного суда.

Напомним, 8 июня в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве 43-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин ударил ножом 11-летнюю девочку, которая возвращалась домой после прогулки. Ребенок находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Отмечалось, что, по предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между девочкой и мужчиной.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Виталий Белоусов
СМИ: в Москве уроженец Узбекистана ударил ножом одиннадцатилетнюю девочку
Мужчина признался в совершенном преступлении журналистам, когда конвой вел его в зал судебного заседания. Помимо этого, в ходе процесса судом было приобщено чистосердечное признание задержанного, которое, тем не менее, не было озвучено.

Также обвиняемый в ходе суда заявил, что в 1994 году он был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, не уточнив подробностей.

По словам гособвинителя, Косячкин пытался скрыться от правосудия, но был задержан благодаря сотрудникам правоохранительных органов. Прокурор, ходатайствуя об аресте задержанного, добавила, что у того есть непогашенная судимость.

Позже прокурор пояснила, что речь идет о судимости по 105 статье уголовного кодекса (убийство). Она добавила, что мужчина отбывал наказание в тюрьме, но позже нарушил одно из условий приговора.

Никулинский районный суд на два месяца — до 8 августа — арестовал Виталия Косячкина.

Теги:
Москва, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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