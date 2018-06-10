Ударивший ножом девочку в Москве признал свою вину, он отправлен под арест

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве сознавался в содеянном.
Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского районного суда.
Напомним, 8 июня в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве 43-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин ударил ножом 11-летнюю девочку, которая возвращалась домой после прогулки. Ребенок находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Отмечалось, что, по предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между девочкой и мужчиной.
Также обвиняемый в ходе суда заявил, что в 1994 году он был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, не уточнив подробностей.
По словам гособвинителя, Косячкин пытался скрыться от правосудия, но был задержан благодаря сотрудникам правоохранительных органов. Прокурор, ходатайствуя об аресте задержанного, добавила, что у того есть непогашенная судимость.
Позже прокурор пояснила, что речь идет о судимости по 105 статье уголовного кодекса (убийство). Она добавила, что мужчина отбывал наказание в тюрьме, но позже нарушил одно из условий приговора.
Никулинский районный суд на два месяца — до 8 августа — арестовал Виталия Косячкина.