В Москве арестовали таджикистанца с пакетом героина

Кроме того, с собой у мигранта были весы и кофемолка.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Москве сотрудники полиции арестовали выходца из Таджикистана с пакетом героина, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Задержан 25-летний житель Хатлонской области Таджикистана, у которого при себе был обнаружен пакет с неустановленным порошкообразным веществом белого цвета массой около килограмма. Как показало исследование, в пакете был героин", — рассказал источник.

Кроме того, с собой у задержанного были весы, пакеты и кофемолка.

Возбуждено уголовное дело.