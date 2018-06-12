При столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 11 человек

Пять человек удалось спасти, катамаран подняли из воды на сушу, розлива нефтепродуков не произошло.

ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Психологи Южного центра экстренной психологической помощи МЧС России будут работать с родственниками погибших при столкновении катамарана с сухогрузом в Волгограде.

"Волгоградские психологи работали всю ночь. Планируется, что для работы с родственниками погибших на опознании будут привлечены психологи Южного центра экстренной психологической помощи", — сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России..

Он добавил, что тела уже доставлены в Волгоградское областное бюро судмедэкспертизы для установления личностей.

"Поврежденный катамаран подняли из воды на сушу при помощи автокрана", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что розлива нефтепродуктов не произошло. Обследовать катамаран будут следователи.

Вечером в понедельник на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате одиннадцать человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.