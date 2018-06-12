14:44 12 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 31°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Крушение катамарана в Волгограде

При столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 11 человек

Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
Происшествия
Получить короткую ссылку
108 0 0

Пять человек удалось спасти, катамаран подняли из воды на сушу, розлива нефтепродуков не произошло.

ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Психологи Южного центра экстренной психологической помощи МЧС России будут работать с родственниками погибших при столкновении катамарана с сухогрузом в Волгограде.

"Волгоградские психологи работали всю ночь. Планируется, что для работы с родственниками погибших на опознании будут привлечены психологи Южного центра экстренной психологической помощи", — сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России..

Он добавил, что тела уже доставлены в Волгоградское областное бюро судмедэкспертизы для установления личностей.

"Поврежденный катамаран подняли из воды на сушу при помощи автокрана", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что розлива нефтепродуктов не произошло. Обследовать катамаран будут следователи.

Вечером в понедельник на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате одиннадцать человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
ЧП, Волга, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

How Far From Home
По планете с ветерком: необычные места для путешествий
СПУТНИК_Футбольный трактор едет на ЧМ
Из Германии на тракторе: болельщик едет на Чемпионат мира всей семьей
Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054