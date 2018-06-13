МЧС предупреждает о схождении селей в горных районах Узбекистана

МЧС просит соблюдать меры предосторожности, напоминая, что в мае в результате схода селевых потоков в Кашкадарьинской и Самаркандской областях погибли 8 человек.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Опасность схода селей в предгорных и горных районах Узбекистана прогнозируется 14-15 июня.

"По данным Узгидромета, 14-15 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

По прогнозам синоптиков, в этих районах ожидается переменная облачность, в отдельных районах дождь, возможна гроза, ветер может усилиться до 20 метров в секунду. МЧС просит соблюдать меры предосторожности и, в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций, обращаться на номер "горячей линии" министерства.

© Sputnik / Владимир Семенюк Более 200 домов в Кашкадарьинской области пострадали от селей

По данным ведомства, в мае восемь человек погибли в результате схода селевых потоков в Кашкадарьинской и Самаркандской областях республики. В безопасные районы эвакуировали около 800 человек. В начале июня селевой поток в Ташкентской области смыл пять автомобилей с автотрассы А-373 "Ташкент-Ош", пострадали два человека.

Весенне-летние паводки в бассейнах рек Сырдарья и Амударья — главных водных артериях Узбекистана — регулярно грозят затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.