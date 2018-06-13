Порезавший картину Репина вандал рассказал о причинах такого поступка

Ущерб от повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее эксперты оценили не менее чем в 30 миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Вандал, порезавший картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее, заявил, что полотно, по его мнению, оскорбляет чувства верующих, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет", — заявил он в среду в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на его арест.

Ущерб от повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее эксперты оценили не менее чем в 30 миллионов рублей.

"Эксперты Министерства культуры по культурным ценностям определили, что картина — особо ценный объект культурного наследия и стоит не менее 720 миллионов рублей. В результате имевших место событий картине нанесены множественные повреждения, ущерб оценивается не менее чем в 30 миллионов рублей", — отметила прокурор.

Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин проник в зал картин Ильи Репина в Третьяковской галерее 25 мая около 21:00. Он несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по стеклу на знаменитом полотне и испортил произведение искусства. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело, обвиняемый находится под арестом.