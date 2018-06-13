Грузовик рухнул с обрыва на перевале Камчик

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Четыре центральных улицы Ташкента получат новый облик Сейчас над проектом улиц работают 40 специалистов из разных стран. Среди них есть архитекторы из Франции, Германии, Южной Африки, Турции, России. 649

Новый облик Ташкента: Артыкходжаев рассказал о себе и о будущем столицы Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев рассказал, какой путь прошел до назначения на госслужбу, что изменится в столице в будущем, и какая должна быть команда, работающая с ним. 1294