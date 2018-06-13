Грузовик рухнул с обрыва на перевале Камчик

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Грузовик упал с обрыва в Наманганской области, водитель скончался, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Мужчина на автомобиле марки DAF следовал по дороге "Водий-Тошкент". На перевале "Камчик" водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль ударился о железное ограждение на обочине дороги и сорвался в пропасть.
Грузовик полностью сгорел, водитель скончался на месте происшествия от многочисленных ожогов.