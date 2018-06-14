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Банковские карты. Иллюстративное фото.

В Узбекистане арестовали мошенников, воровавших деньги с банковских карт

© Flickr/ frankieleon
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (135)
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В настоящее время киберпреступники задержаны.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В Узбекистане правоохранители арестовали несколько кибермошенников, которые воровали деньги с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба UzCard.

Гражданин Узбекистана, проживающий в Сырдарьинской области, разработал вирусное приложение и разместил его в Play Market. После скачивания пользователи открывали приложение и получали предупреждение о том, что телефон будет заблокирован, если они не заплатят 10 тысяч сумов.

Задержанный преступник. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Произведя оплату, пользователь получал сообщение с сомнительного номера. Этого было вполне достаточно для того, чтобы мошенник получил доступ к телефону и к Telegram. Затем злоумышленник снимал все деньги с пластиковых карт, привязанных к телефону, через Click-бот.

Кроме того, сотрудники милиции задержали мужчину, который обманывал узбекистанцев с помощью приложения Oson. Преступник привязал к приложению чужую карту, которая предназначалась для сбора благотворительных средств, и тратил деньги на собственные нужды.

В настоящее время киберпреступники задержаны.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (135)
Теги:
Мошенничество



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