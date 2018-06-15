Бизнесмен Рахимов и его супруга объявлены в розыск

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Предприниматель Гафур-Арсланбек Рахимов и его супруга Лола объявлены в розыск в Узбекистане, следует из данных на сайте МВД.
Гафур-Арсланбек Рахимов, известный также под прозвищем Черный Гафур, обвиняется в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и подделке документов. За аналогичные проступки объявлена в розыск его супруга Лола Рахимова.
В конце января 2018 года Рахимов был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). В начале мая этого года Рахимов заявил, что отрицает любые связи с какой-либо организованной преступной группой и намерен добиваться исключения из санкционного списка США.
По словам Рахимова, он никогда не был связан с преступниками, никогда не подвергался обвинениям и не был судим. Он подчеркнул, что, несмотря на необоснованные обвинения в свой адрес, планирует и дальше посвящать свою жизнь спорту.
Также бизнесмен нанял специалистов из двух адвокатских фирм в Вашингтоне и Лондоне — lawyers Ferrari & Associates и Carter-Ruck, чтобы подать ходатайство в управление по иностранным активам Министерства финансов США на удаление его имени из санкционного списка.