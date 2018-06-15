Бизнесмен Рахимов и его супруга объявлены в розыск

Гафур-Арсланбек Рахимов, известный также под прозвищем Черный Гафур, обвиняется в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и подделке документов.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Предприниматель Гафур-Арсланбек Рахимов и его супруга Лола объявлены в розыск в Узбекистане, следует из данных на сайте МВД.

Гафур-Арсланбек Рахимов, известный также под прозвищем Черный Гафур, обвиняется в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и подделке документов. За аналогичные проступки объявлена в розыск его супруга Лола Рахимова.

© AFP 2018 / LOIC VENANCE Бизнесмен Рахимов намерен добиться исключения из санкционного списка США

Напомним, в 2012 году бизнесом Рахимова заинтересовалось ФБР США, считающее узбекского предпринимателя одним из руководителей преступной группировки "Братский круг", включающей в себя уголовников из стран бывшего СССР. На официальном сайте Министерства финансов США Рахимов обозначен как преступник и руководитель узбекской объединенной преступной группировки, занимающейся наркоторговлей.

В конце января 2018 года Рахимов был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). В начале мая этого года Рахимов заявил, что отрицает любые связи с какой-либо организованной преступной группой и намерен добиваться исключения из санкционного списка США.

По словам Рахимова, он никогда не был связан с преступниками, никогда не подвергался обвинениям и не был судим. Он подчеркнул, что, несмотря на необоснованные обвинения в свой адрес, планирует и дальше посвящать свою жизнь спорту.

Также бизнесмен нанял специалистов из двух адвокатских фирм в Вашингтоне и Лондоне — lawyers Ferrari & Associates и Carter-Ruck, чтобы подать ходатайство в управление по иностранным активам Министерства финансов США на удаление его имени из санкционного списка.