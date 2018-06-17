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Семь человек пострадали после выезда такси на тротуар в Москве

© Sputnik / Александр Уткин
Происшествия
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Водитель авто не справился с управлением и допустил выезда на пешеходную зону. По данным правоохранительных органов, виновник ДТП не был пьян и совершил наезд на людей ненамеренно.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В центре Москвы водитель такси, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. По данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, нарушитель ПДД был трезв, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе дома 5/2 по улице Ильинка. Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. По последним данным пострадали семь человек.

"По данным ГИБДД, водитель такси - виновник ДТП на Ильинке - не был пьян", - говорится в сообщении в Twitter.

Сам нарушитель заявил, что допустил наезд на людей неумышленно, не справившись с управлением.

Среди пострадавших двое - граждане Мексики. По данным медиков, состояние попавших под колеса авто пешеходов удовлетворительное.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит ситуацию на контроле.

В настоящее время движение по Ильинке восстановлено.




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