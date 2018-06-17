Во Франции женщина с криками "Аллах Акбар" ударила ножом двоих человек

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Женщина с криками "Аллах Акбар" ударила ножом двоих человек на юго-востоке Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.
Пострадавшими оказались покупатель и кассир магазина, они получили легкие ранения.
По словам очевидцев, 24-летняя женщина кричала "Аллах Акбар". По данному происшествию начато расследование.
Как завяил прокурор Тулона, речь может идти о человеке с психологическими проблемами, при этом сейчас нельзя исключать, что женщина была радикалом. Прокурор уточнил, она подозревается в попытке убийства и оправдании террористических преступлений. В настоящее время правоохранители проводят обыски в доме нападавшей.