СГБ задержала узбекистанца с гражданством США по подозрению в терроризме

Задержанный вступил в ряды Исламского движения Узбекистана в 2000 году, участвовал в боевых действиях против афганских правительственных сил.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СНБ) Узбекистана задержали на юге страны местного жителя по подозрению в участии в террористической организации Исламское движение Узбекистана (ИДУ, запрещена в РФ) и получившего гражданство США.

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В Узбекистане регулярно задерживают предполагаемых членов ИДУ, штаб-квартира которого находится в Афганистане. В марте Ханабадский городской суд по уголовным делам в Андижанской области приговорил местного жителя к 18 годам тюремного заключения за участие в боевых действиях в составе ИДУ на территории Афганистана.

"В минувшие выходные в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области органами СГБ был задержан находившийся в розыске уроженец данного района, в 2014 году получивший гражданство США", — сообщил РИА Новости в понедельник представитель СГБ.

По данным СГБ, в ходе оперативно-следственных действий было установлено, что задержанный выступил в ряды ИДУ в 2000 году, прошел военную подготовку на территории Афганистана, а также участвовал в боевых действиях против афганских правительственных сил ИРА и коалиционных войск.

В 2005 году на основании показаний других членов ИДУ в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан", "Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан", "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Максимальный срок по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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"В ходе задержания подозреваемый дал признательные показания в своей противоправной деятельности. В настоящее время решается вопрос о применении в отношении него соответствующей меры пресечения", — добавил сотрудник спецслужб.

ИДУ было создано в 1996 году активистами запрещенных в Узбекистане политических партий, перебравшихся в Афганистан. Организация связана с движением "Талибан" и "Аль-Каидой". Россия, страны Центральной Азии, а также США признали ИДУ террористической организацией. В октябре 2014 года глава ИДУ Усмон Гози заявил о присоединении к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ, Узбекистане и ряде стран).