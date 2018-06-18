В частном роддоме Самарканда убивали новорожденных и торговали младенцами

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В одном из частных роддомов города Самарканда зафиксировано несколько случаев зверских убийств новорожденных.
Издание указывает, что в медучреждении продавали недоношенных младенцев, а не подлежащих продаже убивали.
Клиника под руководством главного врача Нигоры Солихоновой в основном занималась незаконным проведением абортов.
Детей, родившихся живыми в результате искусственного прерывания беременности, руководство частной клиники с поддельными документами продавало бесплодным семейным парам. Младенцев, непригодных к продаже, оставляли умирать, а после их тела сжигали в муфельной печи, предназначенной для утилизации медицинских отходов.
Областная прокуратура возбудила уголовное дело по нескольким статьям.
В конце февраля главный врач клиники Нигора Салиханова была приговорена к 13 годам и двум месяцам лишения свободы. Тюремные сроки получили еще несколько сотрудников роддома. Однако обнародован этот зверский случай был только сейчас.