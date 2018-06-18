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Младенец

В частном роддоме Самарканда убивали новорожденных и торговали младенцами

© Flickr/ Bridget Coila
Происшествия
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Детей, родившихся живыми в результате аборта, руководство частной клиники с поддельными документами продавало бесплодным семейным парам. Младенцев, непригодных к продаже, оставляли умирать, а после их тела сжигали в печи, предназначенной для утилизации медицинских отходов.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В одном из частных роддомов города Самарканда зафиксировано несколько случаев зверских убийств новорожденных.

7-миллиардный житель Земли родился в Калининграде
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Ташкенте задержали мать, пытавшуюся продать новорожденную дочь
Об этом сообщает портал "Народное слово" со ссылкой на газету "Хукук" (официальное издание при Генеральной прокуратуре республики).

Издание указывает, что в медучреждении продавали недоношенных младенцев, а не подлежащих продаже убивали.

Клиника под руководством главного врача Нигоры Солихоновой в основном занималась незаконным проведением абортов.

Детей, родившихся живыми в результате искусственного прерывания беременности, руководство частной клиники с поддельными документами продавало бесплодным семейным парам. Младенцев, непригодных к продаже, оставляли умирать, а после их тела сжигали в муфельной печи, предназначенной для утилизации медицинских отходов.

Областная прокуратура возбудила уголовное дело по нескольким статьям.

В конце февраля главный врач клиники Нигора Салиханова была приговорена к 13 годам и двум месяцам лишения свободы. Тюремные сроки получили еще несколько сотрудников роддома. Однако обнародован этот зверский случай был только сейчас.

Теги:
Самарканд, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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