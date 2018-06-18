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Водитель в автомобиле

В Ташкенте разыскивают скрывшегося с места происшествия водителя Spark

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Инцидент произошел на улице Хирмонтепа в Учтепинском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. МВД Узбекистана разыскивает водителя автомобиля Spark, который сбил переходящую дорогу женщину и скрылся с места происшествия, сообщает управление ведомства по связям с общественностью.

ДТП произошло 16 июня в Учтепинском районе Ташкента. 

"Неизвестный водитель, управляя автомобилем марки Spark на улице Хирмонтепа сбил переходящую дорогу гражданку Н.У. и, не оказав помощь, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

МВД просит откликнуться всех очевидцев этого происшествия или поделиться имеющейся информацией о водителе по телефону 102.

Теги:
МВД Узбекистана



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