В Ташкенте разыскивают скрывшегося с места происшествия водителя Spark

Инцидент произошел на улице Хирмонтепа в Учтепинском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. МВД Узбекистана разыскивает водителя автомобиля Spark, который сбил переходящую дорогу женщину и скрылся с места происшествия, сообщает управление ведомства по связям с общественностью.

ДТП произошло 16 июня в Учтепинском районе Ташкента.

"Неизвестный водитель, управляя автомобилем марки Spark на улице Хирмонтепа сбил переходящую дорогу гражданку Н.У. и, не оказав помощь, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

МВД просит откликнуться всех очевидцев этого происшествия или поделиться имеющейся информацией о водителе по телефону 102.