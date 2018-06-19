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Британский флаг на фоне Биг-Бена в Лондоне

Минута молчания прошла в Лондоне в память о нападении на мусульман у мечети

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Происшествия
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Год назад во время наезда машины на толпу мусульман, возвращавшихся с молитвы, погиб мужчина, еще 10 человек получили ранения.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Британцы в годовщину нападения на мусульман в лондонском районе Финсбери-парк почтили минутой молчания память погибшего Макрама Али.

Мэр Лондона Садик Хан, министр внутренних дел Саджид Джавид, а также родственники Али во вторник утром присутствовали на мемориальном мероприятии в ратуше района Излингтон. Минута молчания прошла там, а также в ряде правительственных зданий, в 9:30 утра (11:30 мск).

Ситуация на месте теракта в Лондоне
© Sputnik / Алекс Макнотон
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В 2017 году в Великобритании произошло пять терактов, и нападение у мечети в Финсбери-парке было единственным, которое не было совершено радикальным исламистом. Девятнадцатого июня 48-летний Даррен Осборн сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы. В результате теракта погиб 51-летний Макрам Али, еще 10 человек получили ранения.

В феврале 2018 года Осборн был приговорен к пожизненному тюремному заключению, пишет РИА Новости.

Теги:
Лондон



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