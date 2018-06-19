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Музей Цитадель Нарын-кала. Республика Дагестан

Для оповещения об утечке газа в Дагестане использовали мечети

© Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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Власти Хасавюртовского района прибегли к помощи минаретов, чтобы предупредить жителей о прорыве газопровода.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Администрация Хасавюртовского района Дагестана использовала минареты мечетей и местное телевидение, чтобы предупредить жителей об аварии на газопроводе, сообщает РИА Новости.

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В результате прорыва газопровода диаметром 200 миллиметров было нарушено снабжение 14 населенных пунктов, в которых проживают свыше 29 тысяч человек.

Без газа остались более пяти тысяч жилых домов и 27 социальных объектов.

Утечку газа специалисты обнаружили при обходе наземного газопровода в километре от населенного пункта Цияб-Ичичаул.

Аварию локализовали путем закрытия задвижки, аварийно-восстановительные работы проведет ЭКС Хасавюртовского района.

Среди пострадавших населенных пунктов — Адильотар, Кандаураул, Бамматюрт, Архида, Казмаул, Куруш,  Колоб, Сулевкент, Новососитли, Тутлар, Сивух, Цияб Ичичали и Шагада.

Республика Дагестан — субъект Российской Федерации, относится к Северо-Кавказскому федеральному округу. Регион имеет самое многочисленное мусульманское население в РФ — около 96% жителей. В Дагестане действует свыше полутора тысяч мечетей.

Теги:
Мечеть, газопровод, авария, Дагестан



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