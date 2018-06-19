Ссора учеников закончилась трагедией в Андижане

Молодые люди, поссорившись, решили выяснить отношения, один из них в какой-то момент достал нож и ударил им своего оппонента в область груди.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Стало известно об очередном конфликте между учащимися в Узбекистане, который закончился смертью подростка.

Инцидент произошел в начале апреля текущего года, однако широкую огласку он получил только сейчас.

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"Даракчи" со ссылкой на следователя Следственного управления УВД Андижанской области Нодирбека Содикова сообщает, что между учащимися школы Шохжахоном Абдуллаевым и Собировым Мухаммадасрором Бобиржоном угли произошла ссора.

Шохжахон Абдуллаев утром 7 апреля пришел в школу, однако после второго урока отпросился у классного руководителя, объяснив, что должен отнести лекарства больной матери. Куратор, созвонившись с женщиной и убедившись, что подросток говорит правду, отпустила его.

Однако вместо того, чтобы пойти домой, Абдуллаев назначил встречу своему знакомому Мухаммадасрору Собирову, с которым он давно конфликтовал.

Примерно в 12:00 часов юноши встретились на улице Хаккулобод и между ними завязалась драка. В какой-то момент Шохжахон Абдуллаев достал из портфеля нож и ударил своего оппонента в область сердца.

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Собиров в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью.

В отношение Шохжахона Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 97 Уголовного кодекса РУ ("Умышленное убийство").

Ведется следствие.