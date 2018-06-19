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Песчаная буря в Самарканде

Гнев небес: самаркандцы шутят о песчаной буре

© Facebook / Арсен Григорян
Происшествия
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По мнению одного из пользователей Facebook, это наказание за снос исторических зданий.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Днем 19 июня Самарканд накрыла мощная песчаная буря, сообщают пользователи социальной сети Facebook.

Песчаная буря в Самарканде
© Facebook / Арсен Григорян
Песчаная буря в Самарканде

Очевидцы публикуют фотографии и видео и пишут, что из-за непогоды не видно солнца.

Ветер повалил деревья в махаллях, повреждены линии электропередачи.

"На зубах скрипит песок, небо коричневое – гневается на самаркандцев за исторические здания", - отмечает пользователь Сергей Мамаджанов, находившийся в тот момент рядом с центральным городским парком.

Он также разместил на своей странице ролик, где видны последствия непогоды. Впрочем, как позднее заявил Sputnik Узбекистан сам автор ролика, сейчас погода в Самарканде наладилась.

"Была буря некоторое время назад. Коричневый песок в воздухе скрипел на зубах. Но дышалось более-менее. Сейчас уже все стихло, выглянуло солнце. На небе есть тучи, возможно, будет дождь", — рассказал Мамаджанов.

По его сведениям, бурю застали на дороге от Бухары и Каттакургана, сильный ветер нес пыль и песок в сторону Самарканда.

Между тем, в Ташкенте также поднялся сильный ветер, который несет песок и пыль.

Теги:
Крупномасштабное строительство, Погода, Самарканд



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