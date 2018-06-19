В Ташкенте буря снесла опору линии электропередачи

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Вечером 19 июня песчаная буря добралась до Ташкента – сильный ветер снес опору линии электропередачи, сообщает портал Podrobno.uz.

Видеоролики с последствиями сильного урагана выкладывают в социальные сети очевидцы.

Непогода бушевала во вторник и в Самарканде. Из-за песчаной бури днем не было видно солнца, ветер повалил деревья в махаллях, также повреждены линии электропередачи.

Коричневый песок летел в прохожих.

Пользователи шутили, что это "гнев неба" за снос в городе исторических зданий.

Они застали бурю на дороге от Бухары и Каттакургана, у них на глазах сильный ветер нес песок и пыль в сторону Самарканда.

Однако через несколько часов буря в Самарканде стихла, выглянуло солнце, а затем небо затянуло тучами.

Информация о пострадавших в результате непогоды в двух городах Узбекистана пока не поступала.