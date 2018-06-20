Около 400 человек пострадали из-за землетрясения в Японии, есть погибшие

В результате землетрясения погибли пять человек, в том числе девятилетний ребенок.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Число жертв землетрясения, произошедшего в японской префектуре Осака в понедельник, достигло пяти человек, пострадавших насчитывается почти 400 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

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В результате землетрясения погибли пять человек, в том числе и девятилетний ребенок. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 395 человек. В эвакуационных пунктах находятся 1,7 тысячи человек. За двое суток, истекших с момента землетрясения, в этом районе зафиксировано 35 афтершоковых толчков, уточняет телекомпания.

В понедельник утром в северной части префектуры Осака произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Очаг залегал на глубине 13 километров. Максимальная сила толчков составила 6 по семибалльной японской шкале.