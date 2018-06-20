В ДТП в Сырдарьинской области погиб один человек

В результате аварии пассажир "Нексии" А.И. скончался в больнице от полученных травм.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Один человек стал жертвой ДТП в Сырдарьинской области на автодороге Ташкент - Душанбе.

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, автомобиль марки "Нексия" врезался в кузов грузовика ГАЗ-5312.

В результате пассажир "Нексии" А.И. скончался в больнице от полученных травм.

На минувших выходных неизвестный водитель, управляя автомобилем марки "Спарк", на улице Хирмонтепа в Ташкенте сбил переходящую дорогу гражданку Н.У. и, не оказав помощь, скрылся с места происшествия.