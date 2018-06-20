Врачи-преступники: медцентр в Самарканде работал без лицензии

За последние годы частную клинику несколько раз лишали разрешения на работу, но она продолжала принимать пациентов.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Медицинский центр в Самарканде, где продавали и сжигали новорожденных, работал без лицензии, сообщает портал Podrobno.uz.

Частную клинику лишали разрешения на оказание медицинских услуг, но врачи продолжали принимать пациентов, заниматься незаконным проведением абортов и продажей детей.

При этом практика принятия родов в частном порядке в Узбекистане запрещена, это расценивается как нарушение закона.

Ранее сообщалось об убийствах в одном из учреждений Самарканда. Недоношенных младенцев врачи и акушерки продавали, а тех, что не удавалось продать, оставляли умирать.

Затем тела сжигали в муфельной печи, предназначенной для утилизации медицинских доходов.

Клиникой руководила Нигора Солихонова, там в основном занимались незаконным проведением абортов.

Детей, родившихся живыми в результате искусственного прерывания беременности, сбывали бесплодным семейным парам.

Проводится расследование, областная прокуратура возбудила уголовное дело.