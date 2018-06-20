Сотрудника автошколы в Ташкенте задержали при получении взятки

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Оперативники ГУВД Ташкента задержали с поличным при получении взятки работника автошколы в Ташкенте, сообщает пресс-служба ГУВД.

"Заместитель начальника дочернего унитарного предприятия ОСО "Ватанпарвар", занимающегося подготовкой водителей категорий В, ВС и С, был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД города Ташкента в своем рабочем кабинете при получении незаконного денежного вознаграждения", - говорится в сообщении.

Задержанный должен был получить 500 долларов США и 200 тысяч сумов за помощь в выдаче прав на управление транспортным средством без посещения занятий.

Органы прокуратуры на основании представленных вещественных доказательств возбудили уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Узбекистана.